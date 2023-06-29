



БАГАЦ настаивает на том, чтобы женщин брали в спецназ



Во вторник Высший суд справедливости обязал оборонное ведомство предоставить ответы на вопросы о том, почему женщины не были включены в широкий спектр элитных подразделений Армии обороны Израиля.



Коллегия из трех судей предоставила ответчикам - министерству обороны, ЦАХАЛу и начальнику штаба ЦАХАЛа - время до 6 сентября, чтобы ответить на ряд вопросов о ролях, доступных женщинам-солдатам.



Их попросили объяснить, почему женщины не были призваны на службу в качестве водителей или в минометные подразделения некоторых пехотных частей или на более широкий спектр ролей в бронетанковом корпусе, а также в элитные части, где проводится специальный отбор.



Судьи написали, что продолжающиеся экспериментальные программы в вертолетном поисково-спасательном подразделении 669 и инженерно-боевом подразделении "Яалом" не означают, что ЦАХАЛ может исключить женщин-солдат из службы в других подразделениях.



"Если уже есть эксперимент для принятия такого решения, то почему бы не позволить каждой женщине попытаться быть принятой в дополнительные подразделения?" спросила председатель БАГАЦа Эстер Хают во время судебного заседания во вторник, сообщает Гаарец.



Опрос, проведенный в ноябре Институтом демократии Израиля, показал, что 54% опрошенных считают, что все элитные подразделения ЦАХАЛа должны быть открыты для женщин, а 35% с этим не согласны.



В октябре ЦАХАЛ заявил, что “после успешной двухлетней пилотной программы” он сделает постоянной роту танкистов, состоящую из одних женщин. Эта рота, входящая в состав смешанного гендерного батальона легкой пехоты "Каракаль", действует вдоль границы с Египтом - не участвует в войнах или в боях в тылу врага.



Военные приостановили интеграцию бронетанковых подразделений после первоначальных программа 2017-2018 годов, но согласились возобновить ее в начале 2020 года после многочисленных обращений в БАГАЦ.