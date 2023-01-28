



БАГАЦ может отменить назначение Бен-Гвира министром национальной безопасности

Апелляция в БАГАЦ против назначения лидера партии “Оцма Йегудит” Итамара Бен-Гвира на пост министра национальной безопасности была подана еще до формирования правительства. Ее авторы считают назначение "серийного и умелого нарушителя порядка" ответственным за полицию и поддержание общественного порядка решением, выходящим за все рамки разумного".



Дата слушаний по данной апелляции еще не назначена. Известно, что Итамар Бен-Гвир на рассмотрении этого вопроса планирует представлять себя сам, и возмущен, что юридический советник правительства не отвергла апелляцию без предваритльного рассмотрения как “выходящую за рамки компетенции Высокого суда”.



Гали Баарав-Миара попросила суд определить дату слушаний и дать ей вторую отсрочку для подготовки заключения по делу.



“Решение БАГАЦ по делу Арье Дери предписывает премьер-министру учитывать при назначениях всю историю правонарушений кандидата, и это решение может стать прецедентом для дела Бен-Гвира”, – считает профессор юриспруденции Идо Баум. По его мнению, вполне можно ожидать, что судьи БАГАЦ примут апелляцию и назначение министра будет отменено.