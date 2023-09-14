



БАГАЦ издал ордер в отношении Ярива Левина

В решении, принятом 14 сентября в БАГАЦе, было вынесено постановление по петиции Движения за качество управления против министра юстиции Ярива Левина. В постановлении министру предписывается обосновать свое решение не созывать комиссию по назначениям судей. Другими словами, бремя доказательства правоты перекладывается на ответчика.



По окончании единственного слушания, которое состоится по поводу решения министра юстиции не созывать комиссию в ее нынешнем составе, суд решит, как поступить: если он убедится в обоснованности доводов министра, то откажет подавшим петицию, а если не убедится, то вынесет временное постановление, согласно которому комиссия должна собраться немедленно.



Министр Левин, как уже говорилось, не созвал комиссию по назначениям судей, поскольку в нем нет достаточного представительства выборных должностных лиц и, по его словам, "дело находится в сложных и запутанных конституционных переговорах с целью достижения широкого консенсуса в общественном, социальном и политическом споре". Законодательная процедура, побудившая Левина изменить состав комитета, была на время остановлена в связи с одобрением закона во втором и третьем чтении после волны протестов.



Движение Им Тирцу заявило: "Невообразимое лицемерие Верховного суда продолжается. В 2005 году министр юстиции Ципи Ливни в течение многих месяцев уклонялась от созыва комиссии, и ни один судья не осмелился издать вердикт против нее. Теперь же, когда речь идет о министре, представляющем национальный лагерь, судьи БАГАЦа вмешиваются в работу исполнительной власти и попирают любые следы демократии. Народ не будет молчать перед лицом его попрания. Невозможно, чтобы большинство народа не имело адекватного представительства в суде. Диктатуре БАГАЦа должен быть положен конец, мы не согласимся стать банановой республикой".