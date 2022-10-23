



БАГАЦ единогласно отверг петиции против соглашения с Ливаном



Утром 23 октября БАГАЦ единогласно отклонил четыре петиции против ратификации соглашения о линии морской границы с Ливаном.



В четверг, 27 октября - дата окончательного утверждения соглашения.



Подписание соглашения ожидается в конце недели.



Израиль проинформировал Амоса Хохштейна, американского посредника в соглашении о делимитации морской границы, что будет готов подписать официальное соглашение уже на следующей неделе, сообщает газета Аль-Ахбар. Ожидается, что Хохштейн прибудет в регионе во вторник или среду и даст окончательный ответ по этому вопросу ливанскому правительству.



Хохштейн сообщил ливанскому правительству, что он "не ожидает никаких юридических или политических изменений", которые могли бы нарушить планы подписания соглашения. В Ливане говорят, что если предположить, что в последний момент позиция Израиля не изменится, то во вторник президент Мишель Аун определит, кто будет ливанским деятелем, который будет представлять Бейрут на церемонии подписания соглашения, которая состоится в Накуре, недалеко от Рош Ха Никра.



По данным Аль-Ахбар, церемония подписания соглашения будет включать несколько этапов и будет проходить одновременно в нескольких отдельных залах - один для ливанской делегации и один для израильской.



Позже Ливан и Израиль направят, каждая страна отдельно, официальные письма в ООН, в которых они выразят свою приверженность достигнутым договоренностям и намерение соблюдать их. Газета "Аль-Ахбар" отмечает, что Ливану не потребуется направлять в ООН новое письмо о своих морских претензиях, так как соглашение согласуется с его предыдущей просьбой определить границу на "линии 23".



Израиль же, который в сообщении "Аль-Ахбар" назван "врагом", должен будет направить новое письмо, в котором он откажется от своих прежних требований определить границу по "линии 1", а вместо этого должен будет подтвердить свое согласие определить границу по "линии 23".



Адвокат Ицик Бам, от имени петиционера - организации "Лави", сказал, что "у правительство нет тормозов". Он также утверждал, что существует конституционный обычай, требующий прохождения подобных политических соглашений через Кнессет. Судья Фогельман ответил на это: "Если есть что-то, что важно для национальной безопасности, мы рассмотрим соответствующие конфиденциальные материалы, так что все это выглядит по-другому. Ваш аргумент не выдерживает критики, он недостаточно хорош - в конечном итоге, ответственность лежит на правительстве, а не на суде". Он добавил, что проблема заключается в том, что Кнессет не располагает теми данными о безопасности, которые есть у правительства.