



"Баба-дура": слова Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью взбесили россиян

Слова прокремлевской пропагандистки Маргариты Симоньян о термоядерном взрыве над Сибирью набирает обороты в России.



К критике присоединилась экс-кандидат в губернаторы Алтайского края, депутат Госдумы РФ Мария Прусакова, потребовав, чтобы главред RT немедленно извинилась перед сибиряками.



"Мы – сибиряки, восприняли ваше высказывание как глубокое оскорбление. <...> Вы, как минимум, должны извиниться перед жителями Сибири и особенно перед теми, кто и сегодня на протяжении последних нескольких десятилетий страдает от испытаний на Семипалатинском полигоне. Настоятельно рекомендую вопросы, в которых, как вы сами говорили, что вы - "баба-дура", обсуждать на кухне", - сказала сибирячка.





Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал слова Симоньян как физик по образованию, отметив, что в таких взрывах "ничего хорошего нет": "К проблеме наземных термоядерных испытаний и любых взрывов, связанных с выделением термоядерной энергии, ядерной энергии надо относиться очень ответственно". В соцсетях также разгорелся скандал: россияне предложили применить ядерную бомбу "у нее над головой" или "упаковать" пропагандистку в психлечебницу.



Ранее помощник депутата Могордумы пожаловался на Симоньян в СК РФ и МВД с требованием привлечь ее к ответственности за "дикость и несуразность".