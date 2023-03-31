



Азербайджан взял под контроль Лачинский коридор



Азербайджанская армия взяла под контроль Лачинский коридор, являвшийся единственной линией коммуникации между Арменией и Нагорным Карабахом. Его удерживали русские миротворцы. Об этом пишет Министерство обороны Азербайджана.

"В связи с вводом в эксплуатацию новой Лачинской дороги было взято под контроль несколько господствующих высот, основных и вспомогательных дорог, а также большую приграничную территорию между селами Джагазур и Забух Лачинского района", – сообщило министерство.

“Это пропагандистская ложь, цель которой – легитимизировать возможную очередную эскалацию”, – заявил премьер Никол Пашинян.

То есть Азербайджан фактически вытеснил из Лачинского коридора российских миротворцев, которые должны были контролировать его и обеспечивать коммуникацию между Арменией и Нагорным Карабахом.В Армении опровергли заявления, что якобы через Лачинский коридор перевозили военные грузы.Лачинский коридор, согласно договоренностям после войны 2020 года, должен был перейти Азербайджану после того, как он построит новую дорогу из Нагорного Карабаха в Армению. К тому времени коридор должны были контролировать русские миротворцы. Но в конце 2022 Лачинский коридор перекрыли азербайджанские активисты. В НКС назревает гуманитарная катастрофа, там уже есть недостаток необходимых товаров.В феврале этого года Международный суд ООН обязал Азербайджан обеспечить свободный пропуск людей и транспорт в Нагорный Карабах через Лачинский коридор.В том же месяце Европейский Союз запустил гражданскую миссию на границе между Азербайджаном и Арменией. Она продлится два года.