Азербайджан взял под контроль Лачинский коридор
Азербайджанская армия взяла под контроль Лачинский коридор, являвшийся единственной линией коммуникации между Арменией и Нагорным Карабахом. Его удерживали русские миротворцы. Об этом пишет Министерство обороны Азербайджана.
"В связи с вводом в эксплуатацию новой Лачинской дороги было взято под контроль несколько господствующих высот, основных и вспомогательных дорог, а также большую приграничную территорию между селами Джагазур и Забух Лачинского района", – сообщило министерство.
То есть Азербайджан фактически вытеснил из Лачинского коридора российских миротворцев, которые должны были контролировать его и обеспечивать коммуникацию между Арменией и Нагорным Карабахом.
В Армении опровергли заявления, что якобы через Лачинский коридор перевозили военные грузы.
“Это пропагандистская ложь, цель которой – легитимизировать возможную очередную эскалацию”, – заявил премьер Никол Пашинян.
Лачинский коридор, согласно договоренностям после войны 2020 года, должен был перейти Азербайджану после того, как он построит новую дорогу из Нагорного Карабаха в Армению. К тому времени коридор должны были контролировать русские миротворцы. Но в конце 2022 Лачинский коридор перекрыли азербайджанские активисты. В НКС назревает гуманитарная катастрофа, там уже есть недостаток необходимых товаров.
В феврале этого года Международный суд ООН обязал Азербайджан обеспечить свободный пропуск людей и транспорт в Нагорный Карабах через Лачинский коридор.
В том же месяце Европейский Союз запустил гражданскую миссию на границе между Азербайджаном и Арменией. Она продлится два года.