



Азербайджан выделил более $7 млн на гуманитарную помощь Украине

Азербайджан выделил 7,6 млн долларов на оказание гуманитарной помощи Украине. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Ильхам Алиев. Об этом сообщает Report.



В частности, Алиев выделил средства Министерству энергетики Азербайджана для закупки и поставки в Украину электрооборудования.



Средства на гуманитарную помощь Украине будут выделены из резервного фонда государственного бюджета Азербайджана.



С начала российского вторжения Баку предоставило Украине более тысячи тонн медикаментов, медицинского оборудования и гуманитарной помощи на общую сумму почти на 17 миллионов долларов.



При этом Азербайджан является одним из лидеров по гуманитарной помощи в рамках восстановления энергосистемы Украины после ракетных ударов со стороны России.

Среди прочего, Азербайджан передал Украине гуманитарную помощь, включающую 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.