



Азербайджан возмущен: Россия нарушила союзническую декларацию

Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Россию в нарушении союзнической декларации между двумя странами, после того как МИД РФ прокомментировал признание Арменией Карабаха частью территории Азербайджана.



В субботу, 15 июля, российское министерство заявило , что решения Армении были приняты на "саммитах под эгидой Евросоюза", и предложило провести собственный саммит на уровне министров иностранных дел, но без ЕС. По мнению россиян, решение Армении кардинально изменяет условия размещения в регионе российских войск.



В Азербайджане это заявление восприняли с "удивлением и сожалением".



"Это заявление МИД РФ не соответствует Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и РФ. Попытки МИД РФ комментировать и оговаривать территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в контексте признания Карабаха как неотъемлемой части Азербайджана со стороны премьер-министра Армении носят неприемлемый характер", – заявил МИД страны.



