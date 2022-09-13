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Массированный удар Азербайджана по Армении
13.09.2022 06:28 Алина Груднева

Массированный удар Азербайджана по Армении

Азербайджан якобы обстрелял реактивными ракетами базу Армении, уничтожил их ПВО, и оба Минобороны делали брифинг.

 
 В Баку заявили о "масштабной диверсии" со стороны Еревана.
 
По данным пресс-службы Армении, Вооруженные силы Азербайджана обстреляли армянские позиции по трем направлениям. 
 
По данным ведомства, после полуночи 13 сентября военные Азербайджана начали обстреливать армянские позиции близ Гориса, Сотка и Джермука из артиллерии и крупнокалиберных орудий, а также с помощью беспилотников.
 
В Азербайджане ситуацию не прокомментировали. 
 

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