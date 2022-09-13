



Массированный удар Азербайджана по Армении

Азербайджан якобы обстрелял реактивными ракетами базу Армении, уничтожил их ПВО, и оба Минобороны делали брифинг.

В Баку заявили о "масштабной диверсии" со стороны Еревана.

По данным пресс-службы Армении, Вооруженные силы Азербайджана обстреляли армянские позиции по трем направлениям.

По данным ведомства, после полуночи 13 сентября военные Азербайджана начали обстреливать армянские позиции близ Гориса, Сотка и Джермука из артиллерии и крупнокалиберных орудий, а также с помощью беспилотников.

В Азербайджане ситуацию не прокомментировали.