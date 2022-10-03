



Азербайджан предложил перенести переговоры с Арменией

Министерство иностранных дел Азербайджана предлагает перенести запланированные на ноябрь переговоры с Арменией.

Соответствующее заявление было сделано на фоне новой волны напряженности на границе между странами.

Накануне, 2 октября, министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретились в Женеве.

"В ходе встречи Азербайджан предложил провести следующее заседание двусторонней комиссии по делимитации в октябре, а не в ноябре, как было согласовано ранее, с учетом напряженности на неделимитированной границе", - сказано в заявлении МИД.