Новости » Политика
Азербайджан предложил перенести переговоры с Арменией
03.10.2022 08:00 Алина Груднева

Азербайджан предложил перенести переговоры с Арменией

Министерство иностранных дел Азербайджана предлагает перенести запланированные на ноябрь переговоры с Арменией.

 
Соответствующее заявление было сделано на фоне новой волны напряженности на границе между странами.
 
Накануне, 2 октября, министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретились в Женеве.
 
"В ходе встречи Азербайджан предложил провести следующее заседание двусторонней комиссии по делимитации в октябре, а не в ноябре, как было согласовано ранее, с учетом напряженности на неделимитированной границе", - сказано в заявлении МИД. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы