



Азербайджан потребовал от главы правительства Нагорного Карабаха покинуть регион

Занимающий пост государственного министра Нагорного Карабаха Рубен Варданян обязан покинуть территорию непризнанной республики. Об этом заявил глава азербайджанского МИДа Джейхун Байрамов на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.



"Его деятельность носит преступно-авантюристический характер. Мы считаем, что этому должен быть положен конец. И чем раньше этот человек покинет Нагорный Карабах, тем лучше будет для всех, в первую очередь от этого страдает местное население", — сказал министр, назвав Варданяна "чуждым элементом".



Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Варданян не имеет никакого отношения к России. «И каких-либо дел, связанных с его решением направиться в Карабах и начать там участвовать в какой-либо политической жизни мы не имели, не имеем и не собираемся иметь", — сказал он.



Варданян занял этот пост 4 ноября. Должность госминистра введена вместо упраздненной в 2017 году должности премьер-министра. Президент Араик Арутюнян поручил ему координацию работы глав министерств здравоохранения, юстиции, иностранных дел, сельского хозяйства, образования, науки, культуры и спорта, социального развития и миграции, территориального управления и инфраструктур, градостроительства, а также финансов и экономики.



Варданян — президент инвестиционной компании "Варданян, Бройтман и партнеры", сооснователь семейного фонда RVVZ Foundation и Московской школы управления "Сколково". Состояние бизнесмена Forbes оценивает в $1 млрд, он находился на 116-м месте в рейтинге российских миллиардеров. Перед переездом в Карабах он передал все свои активы в России под управление партнеров.



Варданян в сентябре отказался от российского гражданства, а затем переехал в Нагорный Карабах в качестве гражданина Армении. Он подчеркнул тогда: "Мне это решение далось очень непросто, но так правильно".