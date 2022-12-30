Азербайджан назначил своего посла в Израиле
Заместитель министра науки и образования Азербайджана Мухтар Мамедов назначен послом страны в Израиле.
Об этом сообщает Ynet.
Уточняется, что посол Азербайджана будет находиться в Израиле впервые с момента установления дипломатических отношений в 1992 году.
Ранее стало известно, что заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев прибыл в Израиль с официальным визитом. В центре внимания переговоров будет практическая подготовка к открытию азербайджанского посольства.