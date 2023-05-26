



Азербайджан и Армения могут подписать мирное соглашение: названы сроки

Азербайджан и Армения могут заключить мирное соглашение уже на следующей неделе.



Такую информацию распространило издание Reuters со ссылкой на азербайджанского посла во Франции Лейлу Абдуллаеву.



По ее словам, соглашение по поводу нагорно-карабахского конфликта может быть заключено во время саммита Европейского политического сообщества.



"1 июня в Кишиневе мы надеемся, что наконец будет подписан мирный договор. Это исторический момент и импульс, который нельзя упустить", – отметила посол.



Уточняется, что в мероприятии примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Они проведут переговоры при участии президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

