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Азербайджан и Армения могут подписать мирное соглашение: названы сроки
26.05.2023 16:40 Алина Груднева

Азербайджан и Армения могут подписать мирное соглашение: названы сроки

Азербайджан и Армения могут заключить мирное соглашение уже на следующей неделе.

Такую информацию распространило издание Reuters со ссылкой на азербайджанского посла во Франции Лейлу Абдуллаеву.

По ее словам, соглашение по поводу нагорно-карабахского конфликта может быть заключено во время саммита Европейского политического сообщества.

"1 июня в Кишиневе мы надеемся, что наконец будет подписан мирный договор. Это исторический момент и импульс, который нельзя упустить", – отметила посол.

Уточняется, что в мероприятии примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Они проведут переговоры при участии президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.
 

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