



"Азаров, Медведчук и Янукович должны создать правительство в изгнании"

Бывший премьер Украины Николай Азаров, оппозиционный украинский политик, председатель политсовета запрещенной на Украине ОПЗЖ Виктор Медведчук и экс-президент Украины Виктор Янукович должны создать «правительство в изгнании». Об этом в разговоре с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.



Ранее Виктор Медведчук опубликовал статью в российском издании «Известия». В ней политик, в частности, дает свою оценку последствий, которые могут возникнуть в ходе специальной военной операции.



«Николай Азаров, Виктор Медведчук и Виктор Янукович должны сформировать правительство в изгнании из своих граждан, а не из граждан Российской Федерации. Украина, хотя и ведет комбинированную украинско-натовскую агрессию против нас, она суверенная страна. У нее есть свой президент, своя судебная система и так далее. Решение с созданием такого правительства явно затянулось, но лучше поздно, чем никогда», — сказал Владимир Козин.