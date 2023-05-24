



Axios: Анегби и Дермер приглашены в Белый Дом, Нетаниягу - нет

Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер и советник по национальной безопасности Цахи Анегби приглашены в Вашингтон.



По данным Axios, их визит ожидается на следующей неделе.



Уточняется, что они прибудут для переговоров в Белом Доме по поводу ядерного прогресса Ирана и нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.



По словам источников, премьер-министр Биньямин Нетаниягу до сих пор не получил приглашения на встречу с президентом США Джо Байденом в Белом Доме.



В конце марта американский лидер сказал, что не собирается приглашать главу израильского правительства в обозримом будущем на фоне продвигаемого плана правовой реформы. Израильские официальные лица надеются на то, что приостановка судебной реформы и переговоры с оппозицией побудят Байдена пригласить Нетаниягу.



Тем временем, ожидается, что на следующей неделе Дермер и Анегби встретятся с советником Белого Дома по нацбезопасности Джейком Салливаном и высокопоставленными чиновниками и Государственного департамента. Точная дата встреч пока что не определена.



