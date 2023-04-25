



Раввин Ди читает молитву на национальной церемонии Дня независимости

Раввин Лео Ди, потерявший жену и двух дочерей в результате теракта в начале этого месяца, читает поминальную молитву на национальной церемонии во вторник вечером, посвященной переходу от Дня памяти к Дню независимости.



Люси Ди, 48 лет, и ее дочери Майя Ди, 20 лет, и Рина Ди, 15 лет, были убиты палестинскими террористами, которые открыли огонь по их машине, когда они проезжали через северную часть Иорданской долины 7 апреля.



Стрелявшие остаются на свободе.



Семья Ди, репатриировавшая из Великобритании девять лет назад, имеет двойное гражданство.

