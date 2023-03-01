



Автору канала “Протестный МГУ” грозит девять лет по делу о “фейках” про армию РФ

Прокуратура во время прений в Тимирязевском районном суде Москвы попросило приговорить автора Telegram-канала “Протестный МГУ” Дмитрия Иванова к девяти годам колонии общего режима по делу о “фейках” про российскую армию, сообщает “Медиазона”.



“Прошу суд признать Иванова виновным и назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима”, – заявила прокурор Юлия Правосуд. Она просит зачесть в приговоре один день, проведенный Ивановым в СИЗО, как полтора дня в колонии.



Прокурор также требует запретить Иванову пользоваться интернетом четыре года после освобождения.



“Обвинение пытается криминализировать публичное распространение информации о событиях на Украине. Но одного факта публичного распространения информации – недостаточно для привлечения человека к уголовной ответственности”, – заявила адвокат обвиняемого Мария Эйсмонт.



Иванова обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии по статье 207.3 УК РФ. Его арестовали в июне 2022 года. Следствие сочло “фейками” сообщения об убийствах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры Украины, а также отказ называть войну “специальной операцией”.



Во время процесса суд выписал повестки для представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, министра иностранных РФ Сергея Лаврова и постоянного представителя России в ООН Василия Небензи. Адвокат Эйсмонт объяснила, что Лавров, Конашенков и Небензя являются с юридической точки зрения свидетелями, так как их точка зрения трактуется как единственно верная.