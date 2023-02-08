



Автор секс-твита о Саре Нетаниягу пошел под суд

Окружной суд Тель-Авива признал 56-летнего Боаза Дрори из Гиватаима виновным в сексуальных домогательствах к жене премьер-министра Саре Нетаниягу.



Он обвинен в размещении в Twitter оскорбительного контента в отношении сексуальности супруги главы правительства.



Ему приписано выплатить финансовую компенсацию. Также его приговорили к двум месяцам условно.



Дело против 55-летнего Дрори было открыто на основании твита за март 2019 года. Он в ярких подробностях описал, что и в какой позе бы сделал, чтобы продемонстрировать свой патриотизм.