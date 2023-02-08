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Автор секс-твита о Саре Нетаниягу пошел под суд
08.02.2023 14:16 Алина Груднева

Автор секс-твита о Саре Нетаниягу пошел под суд

Окружной суд Тель-Авива признал 56-летнего Боаза Дрори из Гиватаима виновным в сексуальных домогательствах к жене премьер-министра Саре Нетаниягу.

Он обвинен в размещении в Twitter оскорбительного контента в отношении сексуальности супруги главы правительства.

Ему приписано выплатить финансовую компенсацию. Также его приговорили к двум месяцам условно.

Дело против 55-летнего Дрори было открыто на основании твита за март 2019 года. Он в ярких подробностях описал, что и в какой позе бы сделал, чтобы продемонстрировать свой патриотизм.

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