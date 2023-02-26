



Автор письма отказников спецназа сколотил состояние на бизнесе с диктаторами







Обозреватель 12-го канала израильского ТВ Амит Сегаль сообщил любопытные подробности публикации “письма отказников спецподразделений”, в котором “подполковники, полковники и генералы” выражают свое нежелание служить в случае победы “правовой революции”.



Сегаль пишет: “Офицер запаса, организовавший письмо отказников спецподразделения, был удален из группы WhatsApp ветеранов подразделения, а его сообщение с призывом к отказу было удалено администраторами.



Кстати, значительную часть своего состояния автор петиции сделал на торговле с темными диктатурами в Африке”.