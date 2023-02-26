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Автор письма отказников спецназа сколотил состояние на бизнесе с диктаторами
26.02.2023 21:10 Аркадий Бочаровский

Автор письма отказников спецназа сколотил состояние на бизнесе с диктаторами




Обозреватель 12-го канала израильского ТВ Амит Сегаль сообщил любопытные подробности публикации “письма отказников спецподразделений”, в котором “подполковники, полковники и генералы” выражают свое нежелание служить в  случае победы “правовой революции”.

Сегаль пишет: “Офицер запаса, организовавший письмо отказников спецподразделения, был удален из группы WhatsApp ветеранов подразделения, а его сообщение с призывом к отказу было удалено администраторами.

Кстати, значительную часть своего состояния автор петиции сделал на торговле с темными диктатурами в Африке”.

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