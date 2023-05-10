



Австрия запретит использование TikTok на государственных телефонах

Министр внутренних дел Герхард Карнер заявил в среду, что Австрия присоединится к растущему списку стран, запретивших использование китайской программы для обмена видео TikTok на рабочих телефонах государственных служащих, пишет Reuters .



“TikTok будет запрещен на мобильных телефонах. На частных телефонах вне государственной сети, конечно, будет возможно", — сказал Карнер журналистам перед еженедельным заседанием кабинета министров.



"Удаление приложения призвано максимально исключить потенциальный доступ к правительственной информации", — добавил он, не уточнив, когда эта мера вступит в силу.



Ранее Великобритания, США и ряд других стран-членов Европейского Союза также запретили доступ к TikTok по соображениям безопасности.

Два крупнейших директивных органа ЕС также запретили приложение в марте