



Австрия: Украина не может вступить в ЕС в ускоренном порядке

Австрия не считает возможным вступление Украины и Боснии и Герцеговины в Евросоюз в ускоренном порядке.



Такое заявление сделал канцлер страны Карл Нехаммер.



"С точки зрения ЕС, Босния и Герцеговина еще не соответствует всем критериям вступления, но необходимо использовать различные формы диалога, чтобы приблизить страну к союзу. С точки зрения Австрии, укороченные процедуры присоединения не подходят ни для Боснии, ни для Украины", - заявил он.