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Австрия: Украина не может вступить в ЕС в ускоренном порядке
12.12.2022 20:53 Ольга Белозерова

Австрия: Украина не может вступить в ЕС в ускоренном порядке

Австрия не считает возможным вступление Украины и Боснии и Герцеговины в Евросоюз в ускоренном порядке. 

Такое заявление сделал канцлер страны Карл Нехаммер.

"С точки зрения ЕС, Босния и Герцеговина еще не соответствует всем критериям вступления, но необходимо использовать различные формы диалога, чтобы приблизить страну к союзу. С точки зрения Австрии, укороченные процедуры присоединения не подходят ни для Боснии, ни для Украины", - заявил он. 

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