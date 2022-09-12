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Австрия: РФ использует газ для раскола Европы
12.09.2022 17:46 Александр Юзовский

Австрия: РФ использует газ для раскола Европы

Президент Александр Ван дер Беллен заявил, что президент РФ Владимир Путин использует газ, чтобы расколоть всю Европу.

"Захватническая война России в Украине касается всех нас. Это нападение на наш образ жизни, нашу демократию, нашу идентичность и наше будущее", - заявил президент Австрии.

Он также отметил, что ЕС объединился для объединился для введения жестких санкций против России, которые работают.

"Но каждый кубометр газа Путин использует для раскола Европы. Сейчас мы не должны ввязываться в соглашение с российским режимом", - говорится в сообщении.
 

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