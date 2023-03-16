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Австрия присоединилась к Спецтрибуналу для преступлений РФ против Украины
16.03.2023 19:17 Раиса Вовк

Австрия присоединилась к Спецтрибуналу для преступлений РФ против Украины

Австрия присоединилась к созданию Специального трибунала для преступления агрессии против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел поблагодарил Австрию за ее присоединение к работе над созданием Специального трибунала для преступления агрессии против Украины.

Он также сообщил, что на сегодняшний день в состав основной группы уже входят 33 государства.

"С ростом их (государств-участников – ред.) числа растет и вера в то, что руководство России будет привлечено к ответственности", - подчеркнул Кулеба.

Отметим, Украина рассчитывает, что Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию по трибуналу над РФ в апреле.
 

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