



Австрия присоединилась к Спецтрибуналу для преступлений РФ против Украины

Австрия присоединилась к созданию Специального трибунала для преступления агрессии против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



Министр иностранных дел поблагодарил Австрию за ее присоединение к работе над созданием Специального трибунала для преступления агрессии против Украины.



Он также сообщил, что на сегодняшний день в состав основной группы уже входят 33 государства.



"С ростом их (государств-участников – ред.) числа растет и вера в то, что руководство России будет привлечено к ответственности", - подчеркнул Кулеба.



Отметим, Украина рассчитывает, что Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию по трибуналу над РФ в апреле.

