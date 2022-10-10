



Австрия: действующий президент был избран на второй срок

Президент Австрии Александр ван дер Беллен набрал более 50% голосов в первом туре президентских выборов и был избран на второй срок.



78-летний ван дер Беллен, бывший лидер Партии зеленых в Австрии, боролся с пятью другими кандидатами, в том числе с крайне правым представителем Австрийской партии свободы Вальтером Розенкранцем.



По результатам подсчета 95% голосов, президент Австрии получил около 56% голосов против 18% голосов за Розенкранца и менее 10% за каждого из других кандидатов.