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Австрия: действующий президент был избран на второй срок
10.10.2022 04:31 Евгения Маркова

Австрия: действующий президент был избран на второй срок

Президент Австрии Александр ван дер Беллен набрал более 50% голосов в первом туре президентских выборов и был избран на второй срок.

78-летний ван дер Беллен, бывший лидер Партии зеленых в Австрии, боролся с пятью другими кандидатами, в том числе с крайне правым представителем Австрийской партии свободы Вальтером Розенкранцем.

По результатам подсчета 95% голосов, президент Австрии получил около 56% голосов против 18% голосов за Розенкранца и менее 10% за каждого из других кандидатов.

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