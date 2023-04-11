



Австрия арестует Путина в случае его приезда





Президента России Владимира Путина арестуют в случае его визита в Австрию. Об этом в интервью Tagesspiegel заявила министр по делам ЕС и конституции в правительстве Каролина Эдтштадлер.



По ее словам, объявление и выдача международного ордера на арест Международным уголовным судом означает, что если бы Путин "ступил на австрийскую землю, то его должны были бы арестовать".



Австрия будет выполнять свои обязательства в соответствии с международным и уголовным правом, подчеркнула Эдтштадлер.



Ранее в Министерстве юстиции заявили, что Австрия является участницей Римского статута, и будет выполнять свои обязательства в его рамках.



В настоящее время статут ратифицировали 123 страны мира.



17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львово-Беловой за причастность к незаконной депортации украинских детей.