



Австрийский дипломат назначен верховным комиссаром ООН по правам человека

Генеральная ассамблея ООН утвердила опытного австрийского дипломата Фолькера Терка на должность главы международной организации по правам человека.

Об этом сообщает Associated Press.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выдвинул кандидатуру Терка поздно вечером, в среду. Ее одобрили 193 человека.

Терк, имеющий степень доктора международного права Венского университета, работал в Верховном комиссариате ООН по делам беженцев по всему миру, в том числе в Малайзии, Косово, Боснии, Конго и Кувейте. Он занимал ключевые должности в штаб-квартире в Женеве.

С 2015 по 2019 год он был помощником верховного комиссара, занимался разработкой Глобального договора о беженцах.

С 2019 года по январь 2022 года он занимал должность помощника генсека по стратегической координации.