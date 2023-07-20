



Австралия ввела новые санкции против россиян

Правительство Австралии ввело новые ограничительные меры против 45 физических и юридических лиц Российской Федерации за войну против Украины.



Об этом говорится в заявлении главы МИД Австралии Пенни Вонг.



"Сегодняшние санкции подчеркивают преданность Австралии сотрудничеству с партнерами, чтобы поддерживать давление на Россию и тех, кто поддерживает ее незаконную и безнравственную войну. Режим санкций Австралии против России отражает нашу поддержку народа Украины, суверенитета и территориальной целостности страны", – заявила она.



Отмечается, что санкции направлены против 35 организаций российского оборонного, технологического и энергетического секторов, а также 10 человек, в том числе российских министров и чиновников, высокопоставленных военных в Беларуси.



Под новые ограничительные меры попали российские компании, снабжающие передовые технологии, электронику и оборудование для Вооруженных сил России; русские субъекты, занимающиеся атомной энергетикой и добычей ресурсов в Арктике; первый вице-премьер России Белоусов и вице-премьер Чернышенко; основные российские оборонные предприятия, включая крупнейшего российского производителя военных вертолетов и его генерального директора, а также белорусских чиновников, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины.



В целом Австралия наложила санкции уже более чем на 1100 человек и организаций, поддерживающих вторжение РФ в Украину.



