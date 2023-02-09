



Австралия уберет китайские камеры видеонаблюдения из правительственных зданий

Австралия в ближайшее время уберет почти 1000 камер наблюдения китайского производства из правительственных зданий, заявил в четверг министр обороны страны.



По меньшей мере 913 камер видеонаблюдения, произведенных китайскими компаниями Hikvision и Dahua, связанными с Коммунистической партией Китая, были обнаружены в ходе аудита. Оборудование, которое потенциально могло использоваться для шпионажа, установлено примерно в 250 правительственных зданиях, включая министерства обороны и иностранных дел.



"В Министерстве обороны мы проводим оценку того, где находятся эти камеры, и когда мы закончим этот процесс, мы, очевидно, удалим их", — заявил в четверг журналистам министр обороны Ричард Марлес.



Камеры и средства безопасности были обнаружены почти во всех департаментах, кроме офиса премьер-министра, Кабинета министров и сельского хозяйства, сообщает общественная телерадиокомпания ABC.



С ноября устройства этих компаний запрещены во всех правительственных зданиях США и Великобритании из-за возможного шпионажа и шпионского ПО.



Министр кибербезопасности Джеймс Патерсон, проводивший проверку, в четверг потребовал от правительства срочного плана по удалению устройств, которые, по его словам, представляют угрозу для национальной безопасности.



Однако министр обороны сказал, что он "не думает, что нужно слишком остро реагировать на это, и считает благоразумным провести оценку и действовать в соответствии с ней".



Марлес подчеркнул, что демонтаж камер не является "политическим вопросом" с участием нынешней администрации, поскольку они были установлены перед майскими выборами нынешнего лейбористского правительства.



Министр пообещал удалить устройства "как можно скорее", не уточнив сроков.



Австралия и Китай поддерживают напряженные дипломатические отношения с тех пор, как предыдущее консервативное правительство в 2018 году наложило вето на участие китайских компаний Huawei и ZTE в сети 5G в стране.



После этого кризиса последовали другие трения из-за проблем с правами человека, милитаризации Китая и австралийских законов против шпионажа, после того, как стало известно о китайских "пожертвованиях" политикам и кибератаках, приписываемых Пекину.



Нынешнее правительство во главе с премьер-министром Энтони Альбанезе меняет внешнюю политику и уже несколько месяцев пытается сблизиться с азиатским гигантом, главным торговым партнером Австралии.

