



Австралия призывает США прекратить разбирательство против Ассанжа

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что лично призвал официальных лиц США прекратить судебные разбирательства против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.



Об этом сообщает TRT World.



"Некоторое время назад я заявил, что этого достаточно. Пришло время довести этот вопрос до конца. Я поднял этот вопрос лично с представителями правительства Соединенных Штатов. Моя позиция ясна", - сказал Альбанезе в обращении к парламенту.