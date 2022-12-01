Новости » Политика
Австралия призывает США прекратить разбирательство против Ассанжа
01.12.2022 04:47 Ольга Белозерова

Австралия призывает США прекратить разбирательство против Ассанжа

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что лично призвал официальных лиц США прекратить судебные разбирательства против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. 

Об этом сообщает TRT World.

"Некоторое время назад я заявил, что этого достаточно. Пришло время довести этот вопрос до конца. Я поднял этот вопрос лично с представителями правительства Соединенных Штатов. Моя позиция ясна", - сказал Альбанезе в обращении к парламенту.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы