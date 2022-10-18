



Австралия: посольство останется в Тель-Авиве

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила во вторник, что статус Иерусалима должен быть решен путем мирных переговоров между Израилем и палестинцами, а не односторонними решениями. Она подчеркнула, что посольство Австралии останется в Тель-Авиве.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Мы не поддержим подход, который подрывает решение о создании двух государств. Посольство Австралии всегда было и остается в Тель-Авиве", - сказала Пенни Вонг.



Министр отметила: "Я знаю, что это вызвало конфликты и страдания у части австралийского сообщества, и сегодня правительство стремится решить эту проблему".



Напомним, что с сайта МИДа Австралии была удалена информация о признании "Западного Иерусалима" столицей Израиля. Как пишет The Guardian, отказ говорит об изменении политической позиции руководства Австралии после ухода с поста премьер-министра Скотта Моррисона.



Именно при Моррисоне Иерусалим был признан столицей Израиля, хотя посольство продолжало оставаться в Тель-Авиве. При этом, как пишет Politico, глава МИД Австралии Пенни Вонг охарактеризовала действия Моррисона как противоречащие международному стандарту и "циничную" попытку победить на дополнительных выборах в районе Сиднея с большим еврейским населением.



МИД Израиля уже отреагировал на ситуацию, вызвав австралийского посла для беседы.



Премьер-министр Израиля Яир Лапид выступил с критикой в адрес руководства Австралии, заявив, что Иерусалим является вечной столицей Еврейского Государства.