



Австралия отказалась признавать "Западный Иерусалим" столицей Израиля

Австралия отказалась от признания "Западного Иерусалима" столицей Израиля, что говорит об изменении политической позиции после ухода с поста премьер-министра Скотта Моррисона, сообщила британская газета The Guardian.



В последние дни с сайта МИД Австралии удалили информацию, которая была добавлены после того, как Моррисон признал "Западный Иерусалим" израильской столицей: "В соответствии с давней политикой Австралия признала Западный Иерусалим столицей Израиля в декабре 2018 года и рассчитывает переместить посольство в этот регион как можно скорее в рамках своей поддержки решения о создании двух государств".



Представитель министерства иностранных дел Австралии сделал заявление, в котором отметил, что "правительство продолжает рассматривать статус Иерусалима как вопрос, который должен быть решен в ходе мирных переговоров".

