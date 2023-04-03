



Австралийский суд признал Малку Лейфер виновной в изнасиловании



Малка Лейфер, бывший директор школы Adass Israel в Мельбурне, Австралия, была признана виновной в изнасиловании и сексуальном насилии над детьми в понедельник.



Присяжные в окружном суде Виктории признали 56-летнюю Лейфер виновной по 18 из 27 пунктов обвинения в изнасиловании, сексуальных домогательствах и сексуальных домогательствах, отклонив при этом 9 пунктов.



Обвинения были основаны на заявлениях об изнасиловании и сексуальном насилии в отношении трех сестер — Элли Саппер, Дасси Эрлих и Николь Мейер — с 2003 по 2007 год.



Присяжные признали Лейфер виновной по всем пунктам в отношении 18 обвинений против нее, касающихся Элли Саппер и Дасси Эрлих, и невиновной по всем 9 обвинениям, связанным с ее предполагаемым насилием над Николь Мейер.



Когда в 2008 году было начато расследование жестокого обращения с тремя сестрами, Лейфер, имеющая двойное гражданство Израиля и Австралии, бежала из страны и переехала в город Эммануэль в Израиле.



В течение многих лет Лейфер уклонялась от экстрадиции, симулируя психическое заболевание, чтобы быть признанной неспособной предстать перед судом.

Хотя в 2016 году суд Иерусалима постановил, что Лейфер не подлежит экстрадиции, позже частный сыщик доказал, что она обманула суд.



В июле 2019 года группа медицинских экспертов, работающих в суде, сочла, что Лейфер может посетить судебное разбирательство, и суд ратифицировал это решение в мае 2020 года.



После почти 13 лет за границей в 2021 году Лейфер наконец экстрадировали в Австралию.

