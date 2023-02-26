



Авода подала заявление в полицию против Нетаниягу

Партия Авода подала жалобу в полицию в субботу вечером на премьер-министра Нетаниягу и потребовала начать расследование его “подстрекательских заявлений” на пятничном заседании кабинета министров. Об этом сообщают израильские СМИ.



“Я хочу дать вам [министрам] кулак, чтобы ударить по ним [протестующим против судебной реформы] “, — заявил Нетаниягу на заседании кабинета министров, согласно сообщению 12-го канала.



Лидер партии Авода, депутат Кнессета Мерав Михаэли, через социальные сети призвала общественность присоединиться и также подать жалобу в полицию, поскольку слова Нетаниягу “похожи на призыв к оружию против протестующих в самой важной борьбе в истории Государства Израиль”.

