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"Авода" проведет митинг в память о Рабине перед выборами
29.09.2022 15:16 Ольга Белозерова

"Авода" проведет митинг в память о Рабине перед выборами

Партия "Авода" объявила о проведении митинга в память об Ицхаке Рабине прямо перед выборами в Кнессет.

Как сообщает Times of Israel, митинг намечен на субботу, 29 октября, в центре Иерусалима. Выборы в Кнессет состоятся 1 ноября. 

Ежегодный митинг проводится в субботу перед или после 4 ноября - дня, когда в 1995 году был убит Ицхак Рабин. 

При этом, мероприятие впервые будет проведено не в Тель-Авиве, а в Иерусалиме. Традиционно митинг проводился на площади Рабина в Тель-Авиве, однако в этом году его перенесли в Иерусалим из-за строительных работ, которые ведутся на площади. 

"Митинг памяти премьер-министра Ицхака Рабина - это событие, на котором мы все вспоминаем ужасное убийство, которое стало результатом подстрекательства и насилия против Рабина и против смелой политики, которую он проводил. "Авода", партия Ицхака Рабина, продолжит кампанию по приоритетным для него вопросам, будет следовать его пути в защите демократии и Государства Израиль и будет всеми силами бороться против подстрекательства и расизма", - заявила лидер партии Мейрав Михаэли. 

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