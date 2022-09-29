



"Авода" проведет митинг в память о Рабине перед выборами

Партия "Авода" объявила о проведении митинга в память об Ицхаке Рабине прямо перед выборами в Кнессет.



Как сообщает Times of Israel, митинг намечен на субботу, 29 октября, в центре Иерусалима. Выборы в Кнессет состоятся 1 ноября.



Ежегодный митинг проводится в субботу перед или после 4 ноября - дня, когда в 1995 году был убит Ицхак Рабин.



При этом, мероприятие впервые будет проведено не в Тель-Авиве, а в Иерусалиме. Традиционно митинг проводился на площади Рабина в Тель-Авиве, однако в этом году его перенесли в Иерусалим из-за строительных работ, которые ведутся на площади.



"Митинг памяти премьер-министра Ицхака Рабина - это событие, на котором мы все вспоминаем ужасное убийство, которое стало результатом подстрекательства и насилия против Рабина и против смелой политики, которую он проводил. "Авода", партия Ицхака Рабина, продолжит кампанию по приоритетным для него вопросам, будет следовать его пути в защите демократии и Государства Израиль и будет всеми силами бороться против подстрекательства и расизма", - заявила лидер партии Мейрав Михаэли.