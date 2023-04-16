



“Авода” отказывается от переговоров по реформе судебной системы

“Авода” объявляет о выходе из переговоров, организованных при посредничестве президента Ицхака Герцога, направленных на достижение широкого согласия по закону о реформе судебной системы.



В письме к Герцогу делегация партии сообщает, что ее члены решили не продолжать переговоры после того, как узнали “о разговорах, которые ведутся в неведении, и даже о договоренностях между сторонами, которые заключаются вдали от глаз общественности, без нашего участия, что порождает опасение причинения вреда переговорному процессу и даже израильской демократии”.



Партия также ссылается на вчерашние комментарии министра Ликуда Давида Амсалема , призывающего предстать перед судом председателя Верховного суда Эстер Хают.



“Ввиду таких моделей поведения нам нет смысла продолжать попытки участвовать в переговорах в резиденции президента”, — заключает партия, отмечая, что изначально она присоединилась к переговорам “несмотря на большой скептицизм” в отношении намерений правительства вести переговоры, но сделалa это из “чувства национальной ответственности”.



В ответ представитель Герцога заявил, что президент ”будет по-прежнему открыт для всех, кто желает принять участие в переговорах, чтобы достичь как можно более широкого соглашения”.

