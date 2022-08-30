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Авода: безответственный Лапид повторяет прошлые ошибки
30.08.2022 15:48 Алина Груднева

Авода: безответственный Лапид повторяет прошлые ошибки

Члены Авода недовольны действиями премьер-министра Яира Лапида.

 
Соответствующее заявление было сделано во вторник, 30 августа.
 
"Лапид действует безответственно и повторяет прошлые ошибки. Совместная гонка на выборах 2020 года с треском провалилась и привела к созданию правительства во главе с Нетаниягу", - сказали источники. 
 
В Авода пообещали действовать ответственно и оставить "эгоистические игры и совместные изображения" Лапиду и Нетаниягу.

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