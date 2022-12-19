



Авив Кохави выступил в защиту "левого" пресс-представителя ЦАХАЛа



Начальник генштаба генерал-майор Авив Кохави выступил с необычным заявлением против утверждений о том, что пресс-секретарь ЦАХАЛа Ран Кохав политически ангажирован и привносит политизированность в свои сообщения и поведение.



Ранее в правой прессе появились материалы о том, что заявления Кохава выдержаны в духе "левых экстремистов".



"ЦАХАЛ - это национальная народная армия, работающая во имя безопасности государства и граждан Израиля, без каких-либо политических призывов или повестки дня - так же, как и пресс-секретарь ЦАХАЛа", - сказал Кохави.



Начальник генштаба добавил, что "в формировании пресс-секретаря ЦАХАЛа служат солдаты и офицеры из всех слоев израильского общества, независимо от пола, религии или происхождения. Выступление пресс-секретаря ЦАХАЛа продиктовано только оперативно-профессиональными соображениями, и оно проводится в государственном ключе для всех целевых аудиторий".



"Мы осуждаем попытку создать политический тон для подразделения или его руководителя и полностью отрицаем ее. Бригадный генерал Ран Кохав - преданный и заслуженный боец, офицер и командир, прослуживший в ЦАХАЛе более тридцати лет и выбравший для себя роль пресс-секретаря ЦАХАЛа. Любые попытки связать пресс-представителя с политической деятельностью являются частью уродливой кампании, которая должна быть немедленно прекращена и не имеет места, особенно от имени избранных должностных лиц."