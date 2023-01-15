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Авив Кохави после выхода в отставку уедет за границу
15.01.2023 09:11 Аркадий Бочаровский

Авив Кохави после выхода в отставку уедет за границу


По информации газеты Маарив, жизнь начальника Генштаба Авива Кохави кардинально изменится после выхода в отставку.

Газета сообщает о том, что генерал уже освободил свою квартиру в северной части Тель-Авива. Его жена, Яэль, устроила прощальный вечер для генеральских жен. Угощение - пироги и домашняя выпечка.

И, наконец,  чета Кохави планирует большое путешествие  за границу после выхода в отставку Вполне вероятно, что они вернутся еще до окончания периода, в который Кохави запрещено занимать должности в государственных структурах.

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