



Авив Кохави после выхода в отставку уедет за границу



По информации газеты Маарив, жизнь начальника Генштаба Авива Кохави кардинально изменится после выхода в отставку.



Газета сообщает о том, что генерал уже освободил свою квартиру в северной части Тель-Авива. Его жена, Яэль, устроила прощальный вечер для генеральских жен. Угощение - пироги и домашняя выпечка.



И, наконец, чета Кохави планирует большое путешествие за границу после выхода в отставку Вполне вероятно, что они вернутся еще до окончания периода, в который Кохави запрещено занимать должности в государственных структурах.