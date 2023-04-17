



Авив Кохави и Яир Голан - возможные кандидаты на пост лидера Аводы

Согласно уставу партии Авода, праймериз в ней должны быть проведены до следующих выборов. Трудно предположить, что в ситуации потери остатков популярности в них будет участвовать нынешний лидер, Мейрав Михаэли.



В то же время, по сообщениям в СМИ, верхушка партии сталкивается с трудностями в поисках замены. Среди возможных кандидатов называют бывшего начальника Генштаба ЦАХАЛа Авива Кохави, после необходимого периода запрета в участии в политической деятельности, бывшего замнчальника Генштаба ЦАХАЛа и “звезду” Мерец Яира Голана и бывшего сподвижника Яира Лапида Офер Шелах.



Издание Зман подчеркивает, что на настоящий момент нет уверенности в том, чтокто-либо из перечисленных кандидатов решится рискнуть и “займется спасением тонущего корабля”.

