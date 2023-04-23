



Авив Гефен ответил Тали Готлиб



Авив Гефен, известный израильский певец и сын скончавшегося на прошлой неделе поэта Йонатана Гефена выступил против резких слов, сказанных членом Кнессета от партии Ликуд Тали Готлиб о его покойном отце.



Певец написал на своей странице в Твиттере: "Огромное спасибо Тали Готлиб, которая придала новое измерение понятию "утешение скорбящих".



Этот твит был опубликован Геффеном в ответ на слова Готлиб, сказанные ранее в интервью радиостанции "Коль Бэ Рама". "Должна ли я восхвалять человека, который писал ужасные колонки о правых и религиозных людях?" - задалась она вопросом. Интервьюеры ответили ей: "Но с точки зрения левых, он представляет прекрасное государство Израиль". В ответ она заявила: "В моих глазах он представлял пьянство, наркотики, кражи и богему".