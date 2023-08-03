



Авив Гефен: большинство народа не смотрит 14-й канал

Министр безопасности Итамар Бен-Гвир подверг критике концерн Штраус за его бойкот 14-го канала.



Бен-Гвир написал в твиттер: “Необходимо прекратить непристойное явление, когда частные компании зарабатывают на людях и бойкотируют 14-й канал, представляющий мнение большинства народа. Нельзя зарабатывать на людях и в то же время бойкотировать их. Общественность должна перестать поддерживать бойкотирующие компании. Кто бойкотирует - сам подвергается бойкоту”.



Певец Авив Гефен болезненно воспринял данное заявление и прокомментировал твит: “Большинство народа не смотрит 14-й канал, но ты никогда не был силен в статистике…14-й канал - пропагандистский канал, который большинство народа смотреть не хочет - ни правые, ни левые”. Авив Гефен заканчивает свой пассаж с оптимизмом: “До встречи на выборах!”