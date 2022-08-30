



Авидар обрушился с критикой на Нетаниягу

Депутат Эли Авидар заявил о необходимости усиления сотрудничества с арабскими партиями в Кнессете.



"С первого дня, когда я вошел в Кнессет, моя политика была очень четкой. Я за мир, за мирный процесс, я за сближение всех арабоязычных жителей Государства Израиль", - заявил он.



"Я думаю, что если мы не будем опираться на "Объединенный список", стабильной коалиции не будет", — подчеркнул Авидар.



Кроме того, он обрушился с критикой на лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, который, по его словам, превратил слово "араб" в ругательство.



"Была операция "Страж стен". Нетаниягу спровоцировал и разделил евреев и арабов, — сказал Авидар, — Нетаниягу превратил слово "араб" в ругательство".

