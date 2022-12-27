



Авиада Гликмана вызвали на ковер

Репортер 13-го канала израильского ТВ Авиад Гликман был вызван на беседу со своими руководителями после высказывания в эфире канала. Он заявил: "Идеология ультраортодоксов - это деньги".



В ходе беседы Гликман признал, что не смог правильно сформулировать и не разъяснил свое мнение, по словам уполномоченного по общественным расследованиям 13-го канала Давида Регева, который получил несколько жалоб на возмутительное высказывание Гликмана.



Канал также сообщил, что "уточнение жалобы показывает, что речь идет о студийной дискуссии в программе "Новости дня" на тему, среди прочего, достижений ультраортодоксальных партий в текущих коалиционных переговорах". В ответ на утверждение, сделанное представительницей правых СМИ на панели, Хадар Миллер, относительно мотивов ультраортодоксальных политиков, Гликман ответил на него в пылу дискуссии.

