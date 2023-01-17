



Авиад Гликман: мы должны сказать мафии ШАС - вердикт по делу Дери уже написан

Яир Нетаниягу, сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу, нападает на судей БАГАЦа и обвиняет их в утечке информации журналистам. Слова Нетаниягу-младшего были написаны в ответ на твит репортера, Авиада Гликмана, согласно которому вердикт по делу Арье Дери уже написан.



Гликман написал: "Мы должны сказать всем членам мафии ШАС, которые сейчас посылают угрозы в БАГАЦ по поводу Дери, что вердикт уже написан, и что судебная система не очень-то боится и и взволнована их угрозами".



В ответ Яир Нетаниягу написал: "Вердикт уже написан". Откуда ему это известно? Вот доказательство того, что судьи Верховного суда проводят брифинги для журналистов! И даже больше - об их решениях! И даже до того, как они их опубликовали!!! Это настолько коррумпировано, преступно и бредово!"