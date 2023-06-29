



Авиад Гликман атаковал судей на процессе Нетаниягу



Журналист 13-го канала Авиад Гликман, считающийся большим авторитетом по “коррупции Нетаниягу” выступил в эфире радио 103fm и ужаснулся эффекту присутствия Сары Нетаниягу в зале суда.



"Я уважаю высокопочтенных судей, но то, что происходит, - это скандал", - сказал он по поводу присутствия Сары Нетаниягу в зале суда, добавив: "Сара Нетаниягу приходит к Мильчену, они обнимаются и целуются. Я видел в перерывах, что он уходит, потом подает руку, вдруг она проходит мимо него, и они улыбаются. Вы понимаете, это строго запрещено. Сара Нетаниягу, правильно, ее не обвиняют, она находится в зале суда - что, кстати, само по себе скандал, что ей разрешили находиться в зале суда, а журналистам нет, потому что у нее нет статуса. Она является центральной и неотъемлемой частью дела 1000, в конце концов, шампанское было для нее. Она не просто приехала в Брайтон, она, вероятно, точно знала, зачем она едет в Брайтон", - сказал Гликман.



По его словам, "я не понимаю судей. Я думаю, что в свете поведения вчера и в последние несколько дней судьи должны были отдать распоряжение, чтобы Сары Нетаниягу не было в зале суда, что ее присутствие влияет на Мильчена". Мильчен должен был произнести речь, также защитить Адас Кляйн, рассказать о других своих сотрудниках, и присутствие Сары, вероятно, помешало этому. Даже то, как он обращается с Адас Кляйн, он делает замечание здесь, замечание там. Это же ваш старший и доверенный работник, который проходит здесь через ад и муки".



"Сара, безусловно, может гордиться успехом. Я не могу залезть в голову Мильчена, и не могу сказать вам "да, только из-за этого или нет". Нетаниягу имеет полное право находиться в окружном суде Иерусалима, даже прилететь в Брайтон, если захочет. Он - обвиняемый, и он имеет право находиться в зале суда, но его жена - нет. Раз журналистов не пускают, то и ее тоже не должны пускать. Ей не должны разрешать разговаривать со свидетелем, и это просто стыд и позор, что судьи ничего не делают".