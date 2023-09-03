



Ави Ниссенкорн: союз Левина и судьи БАГАЦа ставит под удар независимость суда



Ави Ниссенкорн, бывший министр юстиции, и бывший босс Гистадрута заявил участникам акции протеста против реформы судебной системы в Тель-Авиве: "Наша демократия в опасности".



"Мы стоим на пороге диктатуры. Защитой и сетью безопасности демократии являетесь вы, протестующие", - говорит он.



"Мы живем в ситуации экзистенциальной опасности для демократии. Силы в правительстве, которые стремятся к мессианской диктатуре, постоянно и рьяно работают над тем, чтобы через законодательные инициативы и бюджетные решения создать токсичную общественную атмосферу ради укрепления своей темной идеологии", - говорит он.



"Нанесение ущерба системе старшинства при назначении председателя Верховного суда вписывается в цель политического контроля над голосованием", - говорит Ниссенкорн. Бывший босс Гистадрута комментирует драму, разыгравшуюся на этой неделе, когда судья БАГАЦа Йосеф Эльрон представил свою кандидатуру, чтобы занять место уходящей в отставку главы суда Эстер Хают.



Ниссенкорн предупреждает, что этот шаг Эльрона ставит под сомнение независимость суда.



Подав свою кандидатуру, Эльрон, как считается, уже изменил существующую систему, и если его выберут, то консервативный судья станет возможным союзником министра юстиции Ярива Левина в комитете по отбору судей.