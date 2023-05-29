



Ави Маоз снова в правительстве

Ожидается, что кабинет подтвердит назначение председателя партии “Ноам” депутата Кнессета Ави Маоза заместителем министра в канцелярии премьер-министра. Сообщается, что после назначения Маоз получит 285 миллионов шекелей для создания механизма, отдельного от Министерства образования, для надзора за образовательными программами, предоставляемыми внешними подрядчиками.



Министр образования Йоав Киш заявил, что министерство образования сохранит за собой все свои полномочия, и в политику министерства не будет внесено никаких изменений.



“Премьер-министр позвонил мне и сказал, что Ави Маоз хочет возглавить механизм гарантий прозрачности, и спросил, не возражаю ли я этого. После того, как стало ясно, что Минобразования сохранит за собой все свои полномочия, у меня вообще нет проблем”, – сказал Киш. “Ни у кого в Министерстве образования нет причин бояться Ави Маоза, и точка. Его беспокоят программы, которые, по его словам, вредны для всего. Это не имеет никакого отношения к тому, что происходит в Министерстве образования”.

