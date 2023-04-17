



Ави Маоз рассчитывает получить полномочия по "еврейской идентичности"

Ави Маоз, лидер яростно выступающей против ЛГБТ партии "Ноам", говорит, что ведет переговоры о возвращении на свой прежний пост заместителя министра, отвечающего за организацию "еврейской идентичности".



Маоз был назначен заместителем министра в канцелярии премьер-министра, и ему были обещаны некоторые полномочия в отношении школьного обучения, что вызвало возмущение критиков. В прошлом месяце он ушел в отставку в знак протеста против того, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не предоставил ему обещанных полномочий, но заявил, что продолжит поддерживать коалицию в качестве члена Кнессета.



Теперь он сообщил новостному сайту Kikar HaShabbat Haredi, что "в ближайшие несколько недель я, возможно, вернусь на свой пост со всеми обещанными полномочиями".



"Переговоры идут, и, к моему удовлетворению, они продвинулись довольно далеко. Нам еще нужно закрыть некоторые детали, мы продолжаем эти обсуждения, и я очень надеюсь, что все получится, и я вернусь к своей роли", — сказал он.

