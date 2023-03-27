



Ави Маоз: противники реформы пытаются совершить госпереворот

Председатель "Ноам" Ави Маоз призвал коалицию не приостанавливать законодательный процесс в рамках правовой реформы, на чем настаивает оппозиция.



Соответствующее заявление он сделал днем, 27 марта.



"То, что мы сейчас увидим, — это завершение государственного переворота, целью которого является превращение демократического правления в Государстве Израил в диктатуру элит. Больше не будет иметь значения, за кого вы голосуете, потому что будет преобладает только то, что служит либерально-радикальной левой программе, которая противостоит еврейской и сионистской идентичности государства", - подчеркнул он.



Он призвал премьер-министра и коллег по коалиции продолжать то, что было начато.



"Призываю восстановить баланс между ветвями власти. Если мы отступим, это станет окончательным доказательством того, что больше нет причин идти на голосование, и что Израиль превратился в диктатуру, в которой диктаторами являются элиты БАГАЦа, СМИ и все те, кто занимает высокие государственные посты", - подчеркнул он.



