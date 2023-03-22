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Ави Маоз предложил запретить уроки гендерной идентичности для детей
22.03.2023 14:57 Алина Груднева

Ави Маоз предложил запретить уроки гендерной идентичности для детей

Председатель "Ноам" депутат Ави Маоз представил законопроект, "защищающий детей Израиля от гендерного безумия".

Об этом сообщает "Аруц Шева".

В тексте проекта сказано, что израильским школам не будет разрешено проводить уроки, касающиеся сексуальной ориентации или гендерной идентичности, для детей в возрасте младше 14 лет.

Более того, он предлагает запретить занятия по этим предметам и для детей старше 14 лет при условии, что это одобрят директора учебных заведений и 75% родителей.

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