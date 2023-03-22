



Ави Маоз предложил запретить уроки гендерной идентичности для детей

Председатель "Ноам" депутат Ави Маоз представил законопроект, "защищающий детей Израиля от гендерного безумия".



Об этом сообщает "Аруц Шева".



В тексте проекта сказано, что израильским школам не будет разрешено проводить уроки, касающиеся сексуальной ориентации или гендерной идентичности, для детей в возрасте младше 14 лет.



Более того, он предлагает запретить занятия по этим предметам и для детей старше 14 лет при условии, что это одобрят директора учебных заведений и 75% родителей.